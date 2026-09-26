На ярмарках «Дала дәмі» реализуется около 3,5 тысячи тонн отечественной сельхозпродукции

В эти выходные по всей стране на ярмарках «Дала дәмі» представлено около 3,5 тысячи тонн отечественной сельскохозяйственной продукции. Это почти в два раза больше, чем на ярмарках, прошедших на прошлой неделе, когда было реализовано более 2 тысяч тонн товаров.

Ярмарки «Дала дәмі» проходят во всех регионах Казахстана по инициативе Министерства торговли и интеграции РК. Их главная особенность — возможность приобрести продукцию непосредственно у фермеров, без посредников. При этом цены на товары в среднем до 20% ниже рыночных.

В Астане в эти выходные свою продукцию представляют фермеры из области Абай, Мангистауской и Алматинской областей. В Алматы ярмарки одновременно работают на четырех площадках, где реализуется около 600 тонн сельхозпродукции. Одна из крупнейших ярмарок проходит в Шымкенте. Фермеры привезли сюда более 500 тонн.

Особым спросом у покупателей пользуется мясная продукция. На прилавках представлены говядина, конина, баранина и мясо птицы.

Так, на ярмарку в Карагандинской области привезено 52 тонны говядины. В Астане говядину и конину от фермеров области Абай можно приобрести по 3500 тенге за килограмм. Сопоставимые цены действуют и в других регионах. В Костанае килограмм говядины продается по 3200–3500 тенге, конина и баранина от 3000 тенге.

Помимо доступных цен, важным преимуществом ярмарок является бесплатное предоставление торговых мест фермерам. В первую очередь здесь представляются социально значимые продовольственные товары.

С сентября этого года ярмарки сельхозпродукции по всей стране проходят под единым названием «Дала дәмі». Формат уже стал привычным местом покупок для жителей регионов.

«Ярмарка стала хорошим местом для покупок. Мы приходим сюда по выходным, потому что здесь цены ниже. Даже если удается сэкономить 5–10 тысяч тенге, для семейного бюджета это ощутимо. А если посчитать экономию всех покупателей, сумма получается значительной», — отметил житель Актау Сабит Сапаргул.