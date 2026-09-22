Арман Шаккалиев и Лорд Джон Алдердайс обсудили расширение торговли и развитие инвестиций

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провёл встречу с Торговым посланником Правительства Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии Лордом Джоном Алдердайсом. Стороны обсудили динамику двусторонней торговли, расширение казахстанского экспорта, развитие производственной кооперации, инвестиционное и научно-образовательное сотрудничество.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Великобританией составил 1,63 млрд долларов США, увеличившись на 83,7% по сравнению с 2024 годом. За январь–июль 2026 года показатель достиг 1,25 млрд долларов США, что на 68,5% выше аналогичного периода 2025 года.

При этом Казахстан заинтересован не только в сохранении темпов роста, но и в диверсификации структуры торговли и увеличении поставок продукции с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время основу экспорта составляют серебро, сырая нефть, медь и медные катоды.

«Для нас важно перейти от достигнутого роста к более глубокой и диверсифицированной торговле. В первую очередь мы заинтересованы в расширении экспорта казахстанской продукции на британский рынок за пределами сырьевых товаров», – отметил Арман Шаккалиев.

В этой связи министр предложил организовать торгово-экономическую миссию британских импортёров и представителей розничных сетей в Казахстан для прямого взаимодействия с отечественными производителями. Также стороны обсудили требования британского рынка к качеству, сертификации, упаковке и стандартам потенциальной экспортной продукции.

Отдельное внимание было уделено критически важным минералам и развитию переработки. Лорд Джон Алдердайс отметил перспективность сотрудничества британских компаний и университетов с Казахстаном не только в сфере добычи, но и в области переработки минералов и создания продукции с высокой добавленной стоимостью.

«У Казахстана есть значительные природные ресурсы, но особенно важно, что вы ставите задачу не ограничиваться их добычей, а создавать добавленную стоимость и развивать переработку. Именно здесь мы видим большие возможности для сотрудничества», – сказал Лорд Джон Алдердайс.

Стороны также рассмотрели возможности привлечения британских инвестиций в обрабатывающую промышленность, энергетику, логистику и высокотехнологичные отрасли, а также расширения прямых контактов между компаниями двух стран.

В ходе встречи обсуждалось сотрудничество в сфере стандартизации, экспортного продвижения, науки и образования. Казахстан заинтересован в обмене опытом с Британским институтом экспорта и международной торговли, а также в дальнейшем взаимодействии «КазСтандарта» и Британского института стандартов (BSI). Отдельно рассмотрены вопросы подготовки казахстанских экспортёров к требованиям углеродного регулирования, включая CBAM.

Лорд Джон Алдердайс также отметил потенциал сотрудничества между университетами и научными центрами двух стран, в том числе в области горнодобывающей промышленности, переработки минералов и ядерной отрасли.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в переходе от общего потенциала к конкретным торговым, инвестиционным, производственным и научным проектам, а также в дальнейшем расширении прямых контактов между бизнесом и профильными организациями Казахстана и Великобритании.