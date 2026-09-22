Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан сообщает о размещении на официальном интернет-ресурсе и интернет-портале «Открытые НПА» проекта приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «Об утверждении Правил распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифных квот на ввоз отдельных видов товаров в Республику Казахстан» (далее – Проект приказа).

Проект приказа разработан в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» и статьей 35 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.

Основная цель Проекта приказа – утверждение методики распределения между участниками внешнеторговой деятельности тарифных квот на ввоз отдельных видов товаров в Республику Казахстан, происходящих из стран, с которыми заключены соглашения о свободной торговле.

Проект обсуждается на интернет-портале «Открытые НПА» с 21.09.2026 г. по 06.10.2026 г. (ссылка: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15915556 ).