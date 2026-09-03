Настоящим доводим до сведения граждан, о том, что на «Портале электронного правительства» в разделе «Открытое правительство», «Открытые НПА» для публичного обсуждения размещен проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 918 «Об утверждении Правил разработки, согласования, экспертизы, утверждения, регистрации, учета, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие национальных стандартов (за исключением военных национальных стандартов), национальных классификаторов технико-экономической информации и рекомендаций по стандартизации, а также порядка внесения изменений и дополнений в общий классификатор товаров, работ и услуг» (далее – проект Приказа)

Проект приказа предусматривает повышение точности классификации и идентификации товаров, а также обеспечение единообразного подхода к их описанию за счет учета основных характеристик товаров в ОКТРУ.

Также предлагается применение основных характеристик товаров при осуществлении регулируемых закупок с момента введения соответствующих изменений в действие, что позволит обеспечить более точное определение предмета закупки и единообразие требований к товарам.

Все заинтересованные стороны могут принять участие в обсуждении вышеуказанного проекта приказа, перейдя по следующей ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15902172.

Общественное обсуждение данного проекта пройдет в период с

03/09/2026 года по 17/09/2026 года.