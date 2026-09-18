Утверждены два технических регламента, устанавливающих обязательные требования безопасности к отдельным видам спортивного оборудования и инвентаря, а также гимнастическому оборудованию.

Важным этапом в подготовке документов стало включение соответствующих видов продукции в Единый перечень продукции, в отношении которой в рамках Евразийского экономического союза могут быть установлены обязательные требования. Это создало необходимую правовую основу для разработки и принятия национальных технических регламентов в отношении спортивного оборудования и инвентаря.

В частности, в регулируемый перечень вошли отдельные виды спортивного и физкультурно-оздоровительного оборудования и инвентаря, включая спортивные ворота, мишени для стендовой стрельбы и спортинга, а также различные виды гимнастического оборудования — брусья, перекладины, батуты, кольца, гимнастические снаряды, маты и другое оборудование.

Разработчиком технических регламентов выступило Министерство туризма и спорта Республики Казахстан при межотраслевой координации Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

В разработке документов приняли участие экспертные советы, профильные технические комитеты по стандартизации, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», а также представители отрасли и бизнеса.

Соответствующие требования утверждены приказами Министерства туризма и спорта Республики Казахстан:

- приказом от 10 сентября 2026 года № 175 - технический регламент в отношении спортивного оборудования и инвентаря;

- приказом от 8 сентября 2026 года № 169 - технический регламент в отношении гимнастического оборудования.

Техническими регламентами установлены требования, направленные на обеспечение безопасности продукции при её использовании по назначению.

Оценка соответствия продукции требованиям регламента осуществляется заявителем (изготовителем, импортером или уполномоченным лицом), а также аккредитованными органами по подтверждению соответствия в рамках их компетенции.

Отдельное внимание в технических регламентах уделено вопросам идентификации продукции. Идентификация проводится на основании наименования продукции, сведений, содержащихся в сопроводительной документации, а также визуальных методов. При этом учитываются код ТН ВЭД ЕАЭС, назначение и область применения продукции, её происхождение и состав, а также особенности технологии производства и использования.

Технические регламенты вступают в силу по истечении шести месяцев со дня их первого официального опубликования. Установленный переходный период позволит производителям и импортерам подготовиться к применению новых обязательных требований и обеспечить соответствие продукции установленным нормам.

Принятие технических регламентов направлено на повышение уровня безопасности спортивного оборудования и инвентаря, используемого детьми и взрослыми, а также на формирование единых обязательных подходов к требованиям безопасности соответствующей продукции.

Введение обязательных требований позволит повысить уровень защиты жизни и здоровья граждан при эксплуатации спортивного и гимнастического оборудования и создать более понятные условия для производителей, импортеров и иных участников рынка.

С подробной информацией о технических регламентах и установленных требованиях можно ознакомиться на официальном сайте Министерства туризма и спорта Республики Казахстан.