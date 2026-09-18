В Астане официально запущен B5+ITALY

18 сентября в Астане состоялся Форум бизнес-платформы «Центральная Азия+Италия», в рамках которого официально запущена B5+ITALY. На площадке уже обозначены конкретные направления дальнейшего сотрудничества: увеличение несырьевого экспорта Казахстана в Италию, запуск совместных производств, развитие региональных торгово-логистических хабов, а также расширение прямого транспортного сообщения. В работе форума приняли участие заместители профильных министерств Италии, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана, Чрезвычайный и Полномочный посол Таджикистана в Казахстане, а также министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Сегодня Италия занимает особое место во внешней торговле Казахстана. Она является третьим крупнейшим торговым партнером Казахстана в мире и крупнейшим среди стран Европейского союза. По итогам 2025 года товарооборот между двумя странами составил 16,9 млрд долларов США, из которых порядка 15,6 млрд долларов пришлись на казахстанский экспорт.

Однако следующий этап партнерства предполагает не просто увеличение объемов торговли, а изменение ее структуры. Казахстан определил около 100 товарных позиций, по которым существует потенциал дополнительного наращивания экспорта в Италию на 307 млн долларов. В перечень входят товары металлургической, химической, пищевой, строительной отраслей и машиностроения.

«Мы заинтересованы в том, чтобы платформа стала практическим механизмом прямого взаимодействия итальянского бизнеса со странами Центральной Азии от торговли и инвестиций до промышленной кооперации, транспорта, логистики и новых технологий», подчеркнул Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

При этом речь идет о переходе от традиционной модели торговли к созданию совместной производственной базы. Сегодня в Казахстане работают более 300 предприятий с итальянским капиталом, а объем итальянских инвестиций за годы независимости превысил 9,5 млрд долларов США.

«Наша задача перейти от модели “поставщик–покупатель” к более глубокой модели партнерства: локализации производства, созданию совместных предприятий, трансферу технологий и формированию новых производственных цепочек», отметил Арман Шаккалиев.

Параллельно рассматривается возможность формирования на базе Шымкента торгово-промышленного хаба, через который итальянские и казахстанские товары смогут распределяться в другие регионы страны.

«Рассматривается вопрос формирования в Шымкенте хаба для торгово-промышленных товаров с последующим распределением продукции в другие регионы», - сообщил заместитель акима города Шымкента Айдын Каримов.

Еще одно направление прямое транспортное сообщение между Казахстаном и Италией. Стороны планируют продолжить работу по вопросу открытия прямых рейсов, что позволит создать дополнительные возможности для развития деловых контактов и туристических связей.

Отдельный блок переговоров был посвящен логистике. Участники обсудили развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и создание региональных производственных и логистических хабов. Для итальянского бизнеса Казахстан рассматривается как связующее звено между европейскими и азиатскими рынками, а развитие инфраструктуры открывает возможности не только для транзита, но и для размещения складских комплексов, логистических центров и региональных распределительных площадок.

Перспективным направлением остается и агропромышленный комплекс. Казахстан заинтересован в увеличении поставок не только зерновых и масличных культур, но и продукции глубокой переработки растительных масел, белковых продуктов, муки и другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

В рамках форума также обсуждались сотрудничество в сфере критически важных минералов, зеленой энергетики и устойчивого развития, агробизнеса, глубокой переработки сельхозпродукции, энергетики и нефтесервиса. Дополнительным инструментом для развития деловых связей остается Казахстанско-Итальянский торговый дом, открытый в Алматы в феврале 2026 года.