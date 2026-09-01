Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан выносит на общественное обсуждение проект приказа Министра торговли и интеграции РК «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 933 «Об утверждении правил утверждения типа и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений стандартного образца и оказания государственных услуг «Допуск к применению стандартного образца зарубежного выпуска», «Утверждение государственного стандартного образца».

Проект разработан в целях повышения качества технической документации на ранних этапах разработки стандартных образцов, минимизации рисков отказа в утверждении типа, а также обеспечения выпуска стандартных образцов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

Проект нормативного правового акта размещён для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА», где все заинтересованные лица могут ознакомиться с документом и внести свои предложения и замечания (ссылка https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15902187).