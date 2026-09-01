Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан выносит на общественное обсуждение проект приказу «О признании утратившими силу приказов Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию» и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 347-НҚ «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 октября 2021 года № 566-НҚ «Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию»».

Целью принятия приказа является актуализация нормативной правовой базы в сфере обеспечения единства измерений в связи с утверждением взамен действующего нового Перечня измерений, относящихся к государственному регулированию, включающего виды измерений и соответствующие метрологические требования в области электромобильной инфраструктуры.

Проект нормативного правового акта размещён для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА», где все заинтересованные лица могут ознакомиться с документом и внести свои предложения и замечания (ссылка https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15902177 ).