Продовольственная инфляция в Казахстане замедлилась с 13,5% до 9,5%

По данным Бюро национальной статистики, в августе 2026 года месячная инфляция в Казахстане сохранилась на уровне июля и составила 0,6%. При этом цены на продовольственные товары впервые с начала года снизились. Месячная дефляция составила 0,1%.

Замедлению инфляции способствует реализация по поручению Президента комплекса мер Правительства, направленных на стабилизацию цен и обеспечение достаточного предложения на внутреннем рынке.

В августе снижение цен в основном наблюдалось на сезонную плодоовощную продукцию. В течение месяца цены снизились по 46 позициям продовольственных товаров. Снижение отмечено в основных товарных группах. В их числе овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясная и рыбная продукция, молочная продукция и детское питание, бакалея и продукты переработки, кондитерские изделия, готовые продукты и напитки.

Наиболее заметно подешевели баклажаны. Цены на них снизились на 15,4%. Картофель подешевел на 12,3%, сладкий перец на 11,9%, капуста на 9,7%, виноград на 8,0%, лук на 7,7%, киви на 7,3% и кабачки на 6,6%. Также снизились цены на яблоки, морковь, лимоны, свеклу, грибы, груши и огурцы.

Положительная динамика сохраняется и в годовом выражении. Продовольственная инфляция замедлилась с 13,5% в декабре 2025 года до 9,5% по итогам августа 2026 года.

За год снизились цены на баклажаны на 46,8%, кабачки на 40,0%, огурцы на 39,9%, свеклу на 13,8%, помидоры на 13,6% и яблоки на 10,6%. Также дешевле стали чеснок, мандарины, капуста, бананы, рис, апельсины, цветная капуста и брокколи.

Правительство продолжает работу по снижению факторов, которые влияют на конечную стоимость продуктов. В регионах проводится обследование продовольственных рынков. Анализируются цепочки поставок и условия аренды. Отдельное внимание уделяется выявлению лишних посредников.

Для снижения транспортных расходов действует льготный тариф на железнодорожные перевозки продовольствия. Им уже воспользовались более 50 компаний. Перевезено 38 тыс. тонн продукции.

Продолжается работа с отечественными производителями. Для производителей социально значимых продовольственных товаров предусмотрено снижение тарифа на электроэнергию на 20%. Такая поддержка предоставляется при принятии встречных обязательств по сдерживанию отпускных цен.

Пересматривается и механизм работы стабилизационных фондов. Основное внимание будет уделяться не объему закупленной продукции и освоению средств, а реальному влиянию принятых мер на конечную цену. Механизмы стабилизации будут применяться адресно с учетом ситуации по конкретному товару и региону.

Также усиливается контроль за движением продукции и эффективностью средств, направляемых через социально-предпринимательские корпорации.

Отдельное внимание уделяется соблюдению торговых надбавок. По состоянию на 27 августа 2026 года территориальными департаментами Министерства торговли и интеграции вынесено 3 096 административных постановлений на сумму более 76 млн тенге за превышение установленной 15%-ной торговой надбавки. В 2025 году за весь год было вынесено 2 913 постановлений. Таким образом, показатель текущего года уже выше на 183 случая, или на 6,3%.

С начала года проведено более 5 тыс. сельскохозяйственных ярмарок. На них фермеры реализуют продукцию напрямую, без посредников. До конца года планируется провести еще около 4 тыс. ярмарок.