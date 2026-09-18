Минторговли запускает по всей стране еженедельные ярмарки «Дала дәмі»

С 19 сентября 2026 года Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан запускает по всей стране еженедельные сельскохозяйственные ярмарки «Дала дәмі». Ярмарки будут проходить каждые выходные и станут единым современным форматом прямых продаж отечественной сельскохозяйственной продукции.

Только в первые выходные, 19 и 20 сентября, на ярмарках по всей стране будет представлено более 2 000 тонн отечественной сельскохозяйственной продукции.

В Астане проект «Дала дәмі» станет площадкой для представления сельскохозяйственной продукции регионов страны. Каждую неделю в столице будут представлены производители из разных областей. В Астане и Алматы ярмарки будут проходить два дня, в субботу и воскресенье, а в остальных регионах по субботам. Овощи и фрукты, мясо и молочная продукция, зерновые и другие сезонные товары будут реализовываться непосредственно фермерами и производителями, без участия посредников.

Для местных сельскохозяйственных производителей торговые места на ярмарках предоставляются бесплатно. Это позволит фермерам реализовывать собственную продукцию напрямую, а покупателям приобретать сезонные товары по доступным ценам.

Организация ярмарок предусматривает единый подход по всей республике. Торговля будет осуществляться на специально оборудованных прилавках и торговых конструкциях. Стихийная торговля с автомобилей, грузовых машин и прицепов не допускается. Торговые места будут оформлены в едином стиле проекта «Дала дәмі», отражающем сезон урожая, богатство казахстанской земли и труд отечественных производителей.

При этом «Дала дәмі» это не только торговая площадка. Ярмарки будут организованы как общественное пространство для проведения выходных с семьей. На площадках планируется создать праздничную атмосферу с сезонным оформлением, национальными элементами, дегустациями, активностями для детей и другими мероприятиями.

Осень традиционно воспринимается как время урожая, изобилия и подведения итогов весенне-летнего труда. Поэтому проект призван показать не только готовую продукцию, но и ее путь от земли и труда производителя до потребительского стола.

Ярмарки «Дала дәмі» будут проходить каждые выходные начиная с 19 сентября 2026 года.