В рамках государственного визита Президента Республики Казахстан в Республику Корея 15 сентября в Сеуле состоялось заседание Делового совета «Казахстан - Республика Корея», в рамках которого состоялось подписание ряда соглашений, направленных на развитие торгово-экономического сотрудничества и расширение экспорта казахстанской продукции на корейский рынок.

АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» и Корейское агентство по развитию малого и среднего бизнеса и стартапов (KOSME) подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на расширение возможностей малого и среднего бизнеса и развитие инновационной составляющей казахстанского экспорта. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, обмен опытом и экспертизой, развитие образовательных и акселерационных инициатив, а также активное продвижение электронной торговли как одного из перспективных инструментов выхода отечественных компаний на международные рынки.

Сотрудничество QazTrade и KOSME является продолжением системной работы двух организаций. В 2025 году стороны реализовали совместные образовательные программы для казахстанских IT-компаний, в рамках которых предприниматели получили возможность ознакомиться с корейскими подходами к цифровой трансформации, масштабированию технологического бизнеса и внедрению решений на основе искусственного интеллекта.

По итогам взаимодействия стороны также договорились о дальнейшем развитии экспертной поддержки, создании совместной рабочей группы и интеграции казахстанских компаний в соответствующие корейские акселерационные программы.

В этот же день состоялось подписание ряда коммерческих соглашений с участием казахстанских компаний. В частности, Kusto Logistics Management и Seojoong Logistics договорились о развитии торгово-логистического сотрудничества и расширении деловых связей между компаниями двух стран.

ТОО «Merke-Et» и Jung Ho Park - Highland Innovation заключили договоренности, предусматривающие поставки казахстанской мясной продукции, включая мясные консервы, на рынок Республики Корея в объеме до 1 000 тонн в год. Кроме того, Samsar Investment и АО «Coupaju» заключили соглашение на поставку казахстанского подсолнечного масла общей стоимостью 3 млн долларов США. Отдельным направлением стало расширение поставок продукции металлургической отрасли.

ТОО «Ekibastuz FerroAlloys» и Uni Metal Co., LTD подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, предусматривающий создание основы для долгосрочного взаимодействия и организации регулярных поставок ферросилиция производства ТОО «Ekibastuz FerroAlloys» в адрес Uni Metal Co., LTD на согласованных сторонами условиях. Потенциальный объем поставок в рамках договоренности оценивается в 50 млн долларов США. Таким образом, подписанные 15 сентября документы охватывают несколько ключевых направлений казахстанско-корейского торгового взаимодействия - логистику, продовольственный экспорт и поставки продукции металлургической промышленности, создавая дополнительные возможности для выхода отечественных производителей на рынок Республики Корея.

16 сентября в Сеуле в рамках Саммита «Центральная Азия - Республика Корея» (ЦА+5) состоялось подписание Соглашения о торговом сотрудничестве между Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (KOTRA) и QazTrade.

Также, Президент Республики Казахстан отметил необходимость увеличения двустороннего товарооборота с Республикой Корея в два раза. В 2025 году объем торговли между двумя странами составил 3,17 млрд долларов США, что на 1,3% больше показателя 2024 года. За январь-июль 2026 года, по актуальным данным, товарооборот достиг 1,57 млрд долларов США.

«При текущем объеме взаимной торговли потенциал Казахстана и Республики Корея значительно выше. Наша задача - расширять номенклатуру казахстанского экспорта, увеличивать количество отечественных компаний, представленных на корейском рынке, и переводить достигнутые договоренности в конкретные экспортные контракты»- Айнур Амирбекова, Заместитель генерального директора АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»

QazTrade выступает единым оператором по продвижению несырьевого экспорта Казахстана и обеспечивает комплексную поддержку отечественных производителей при выходе на зарубежные рынки. В рамках своей деятельности Центр оказывает экспортерам содействие в поиске и подборе потенциальных покупателей, организации B2B-переговоров, участии в международных выставках и торгово-экономических миссиях, адаптации продукции к требованиям целевых рынков, продвижении национальных товаров и развитии экспортных компетенций бизнеса.