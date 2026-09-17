Казахстан видит потенциал на $307 млн для расширения экспорта в Италию

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провёл встречу с заместителем Государственного секретаря по иностранным делам и международному сотрудничеству Итальянской Республики, прибывшей в Казахстан с рабочим визитом. Стороны обсудили динамику двусторонней торговли, расширение несырьевого экспорта и перспективы промышленно-технологического сотрудничества.

«Италия является одним из ключевых торгово-экономических партнёров Казахстана в Европе. При этом мы видим значительный потенциал для расширения структуры взаимной торговли. По нашим оценкам, дополнительный потенциал поставок казахстанской продукции на итальянский рынок составляет около 307,5 млн долларов США. В первую очередь речь идёт о продукции металлургии, нефтехимии, пищевой и химической промышленности, а также машиностроения», – отметил Арман Шаккалиев.

По итогам 2025 года объём взаимной торговли между Казахстаном и Италией составил 16,9 млрд долларов США. За январь–июль 2026 года товарооборот достиг 9,79 млрд долларов, включая 9 млрд долларов экспорта Казахстана и 789,6 млн долларов импорта из Италии.

Итальянская сторона отметила устойчивую динамику торгово-экономических связей и подтвердила заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества с Казахстаном.

«Мы высоко ценим уровень отношений между Италией и Казахстаном и положительную динамику двусторонней торговли. Италия готова делиться своими технологиями и опытом для поддержки диверсификации экономики Казахстана. Отдельное направление – логистика. Мы готовы содействовать обмену опытом и технологиями для дальнейшей модернизации этой сферы», – отметила Мария Триподи.

Завтра в Астане состоится Форум бизнес-платформы «Центральная Азия + Италия», который станет площадкой для обсуждения новых направлений торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также развития деловых связей между компаниями Казахстана и Италии.