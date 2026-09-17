Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провел телефонный разговор с министром международной торговли Канады Маниндером Сидху. Стороны обсудили расширение торгово-экономического взаимодействия и определили направления для дальнейшей совместной работы.

В Казахстане сегодня работают более 160 совместных предприятий с участием канадского капитала. При этом, по оценке сторон, текущий объем взаимной торговли пока не отражает имеющийся потенциал сотрудничества.

В этой связи Арман Шаккалиев предложил перейти к реализации флагманских совместных проектов и подготовить совместный план действий Казахстана и Канады с конкретными приоритетами и проектами. Отдельно была отмечена возможность развития инициатив в рамках подхода «Made with Canada» и расширения присутствия канадской продукции на казахстанском рынке.

«Мы подготовили перечень потенциальных казахстанских экспортных товаров по 45 товарным категориям на общую сумму порядка 255 млн долларов США. Готовы совместно с канадской стороной определить конкретные механизмы продвижения этой продукции на рынок Канады. При этом Казахстан может стать для канадских партнеров важной платформой для выхода на рынки Китая и других стран региона», - отметил Арман Шаккалиев.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере атомной энергетики. Канадская сторона предложила обменяться опытом в реализации проектов малых модульных реакторов, включая проект Darlington SMR, а также технологии CANDU. Стороны также обсудили перспективы участия канадских компаний в реализации планов Казахстана по развитию атомной энергетики.

Перспективным направлением названо сотрудничество в области критически важных минералов и горнодобывающей промышленности. Казахстан и Канада имеют значительный опыт в этой сфере, и дальнейшая задача заключается в переходе от сырьевого взаимодействия к развитию переработки и производству продукции с более высокой добавленной стоимостью.

В сфере сельского хозяйства стороны рассмотрели возможности применения канадских агротехнологий для повышения производительности и более эффективного использования водных и других ресурсов. Также обсуждалось развитие переработки сельскохозяйственной продукции.

«Что касается сельского хозяйства, канадские компании в сфере агротехнологий могут помочь повысить урожайность при меньшем использовании удобрений и воды, что будет способствовать обеспечению вашей продовольственной безопасности» - отметил Маниндер Сидху.

Еще одним направлением сотрудничества может стать аэрокосмическая отрасль. Канадская сторона выразила готовность расширять взаимодействие, в том числе в сфере противопожарной авиации и использования соответствующих канадских воздушных судов и технологий.

Важной частью переговоров стали вопросы привлечения инвестиций. Стороны договорились продолжить предварительную работу по возможному Соглашению о поощрении и защите иностранных инвестиций (FIPA). По мнению канадской стороны, такой механизм может способствовать расширению инвестиционного сотрудничества, в частности в горнодобывающей отрасли, сельском хозяйстве и секторах, связанных с международными цепочками поставок.

В ходе разговора также была отмечена возможность использования потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута для дальнейшей диверсификации внешней торговли. Казахстанская сторона предложила рассмотреть разработку экономической стратегии взаимодействия Канады со странами Центральной Азии с учетом канадского опыта реализации Индо-Тихоокеанской стратегии.

Для практической координации дальнейшей работы стороны договорились подготовить совместный экономический план с определением приоритетных направлений, вопросов упрощения торговли, инвестиционного взаимодействия и отраслевого сотрудничества.

Арман Шаккалиев пригласил Маниндера Сидху посетить Digital Bridge и Астанинский международный форум. Канадская сторона также пригласила казахстанского министра продолжить переговоры в Канаде, в том числе в рамках горнодобывающей конференции PDAC. В завершение министр международной торговли Канады Маниндер Сидху поздравил казахстанскую сторону с недавними выборами и пожелал дальнейших успехов в развитии страны.