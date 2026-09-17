Ұлтқа қызмет – ұлы мұрат

5 сентября – день рождения великого учителя, основоположника казахского языкознания и литературоведения, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы. Этот день отмечается в стране как День языков народа Казахстана.

В честь этих знаменательных дат в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан состоялась встреча с ученым-алашеведом, доктором филологических наук, профессором Назарбаев университета Айгуль Исмаковой.

На встрече обсуждались место Ахмета Байтурсынулы в духовной жизни казахского народа и его неоценимый вклад в развитие национального языка. Ученый остановилась на заслугах учителя нации в формировании основ казахского языкознания, исследованиях, сформировавших научную систему языка, его позициях по вопросам алфавита и орфографии.

В ходе встречи также широко обсуждалась просветительская деятельность ученого и его общественная работа на благо будущего страны. Было отмечено, что Ахмет Байтурсынулы рассматривал вопросы языка, образования и нации неразрывно друг от друга, связывая их с будущим страны.

Принцип учителя нации «служить нации» не утратил своего значения и сегодня. Уважение к родному языку, его развитие и передача последующим поколениям – общая ответственность каждого гражданина. В этом отношении научное и общественное наследие Ахмета Байтурсынулы остается важным духовным ориентиром и для современного общества.