5 сентября — день рождения великого просветителя, ученого, одного из основоположников казахского языкознания и литературоведения, общественного деятеля Ахмета Байтурсынулы, а также День языков народа Казахстана.

В честь этой даты Комитетом языковой политики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан был организован республиканский конкурс «Тіл шебері».

Министерство на конкурсе представила руководитель управления Департамента торговой политики и стратегического планирования Меруерт Улькеева.

В рамках конкурса Меруерт подготовила и разместила в социальных сетях видеоролик на трех языках «Государственный служащий будущего», а также написала эссе на тему «Сегодняшний государственный служащий — государственный язык — цифровой мир».

По итогам конкурса за свою работу Меруерт была отмечена благодарственным письмом и денежной премией.

Уверены, что сотрудники Министерства и в дальнейшем будут активно участвовать в подобных мероприятиях, проявлять свои таланты и добиваться новых успехов.