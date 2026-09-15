Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан по Жамбылской области в рамках государственного контроля в сфере аккредитации и оценки соответствия проведена внеплановая проверка аккредитованной испытательной лаборатории.

В ходе проверки установлено проведение испытаний и оформление их результатов по объектам и методам испытаний, не входившим в действующую область

аккредитации лаборатории, что является нарушением требований законодательства Республики Казахстан в области аккредитации и технического регулирования.

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении постановлением Департамента на юридическое лицо наложен административный штраф в общей сумме 930 МРП, что составляет 4 022 250 тенге, с назначением дополнительного административного взыскания в виде приостановления действия аттестата аккредитации сроком на 6 месяцев», - отметил заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Бауыржан Касымов.

Принятые меры направлены на недопущение проведения испытаний вне установленной области аккредитации, обеспечение достоверности результатов испытаний и защиту интересов потребителей и участников рынка.

Департамент продолжит системную работу по пресечению нарушений требований законодательства в сферах технического регулирования, аккредитации и оценки соответствия.

Соблюдение области аккредитации - обязательное условие обеспечения доверия к результатам испытаний и системе оценки соответствия.