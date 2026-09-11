В Министерстве прошел семинар по служебной этике и соблюдению ограничений для госслужащих

10 сентября 2026 года уполномоченным по этике Министерства совместно с юридическим департаментом проведен семинар для государственных служащих.

В ходе семинара рассмотрены вопросы публичного поведения и культуры общения государственных служащих, требования к публичным выступлениям, а также правила поведения в социальных сетях и цифровой среде.

Отдельное внимание уделено соблюдению установленных запретов и ограничений, в том числе запрету на участие в азартных играх, проявление дискриминации, появление в общественных местах в состоянии алкогольного или иного опьянения, а также навязывание религиозных убеждений.

Также разъяснены требования по предотвращению конфликта интересов, недопущению принятия подарков и соблюдению норм служебной этики, в том числе при нахождении в служебных командировках.