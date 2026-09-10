9 сентября 2026 года, Гонконг Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев принял участие в 11-м Саммите «Один пояс, один путь» в Гонконге одной из ключевых международных площадок для обсуждения вопросов торговли, инвестиций и развития транспортной связанности.

В рамках Саммита глава МТИ выступил на высокоуровневой сессии Policy Dialogue «Building Resilient Trade and Investment Frameworks in a Diverse Global Landscape», посвященной формированию устойчивых торговых и инвестиционных связей в условиях трансформации мировой экономики.

Арман Шаккалиев подчеркнул особое историческое значение инициативы «Один пояс, один путь» для Казахстана. Именно в Астане в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул идею Экономического пояса Шелкового пути. По словам Министра, сегодня инициатива выходит на новый этап развития, где наряду с физической инфраструктурой все большее значение приобретают цифровая связанность, трансграничные потоки данных и совместимые цифровые платформы.

Также было отмечено, что за 7 месяцев 2026 года товарооборот Казахстана с Китаем достиг 32,4 млрд долларов США, увеличившись на 24,1% чем за аналогичный период. Положительная динамика сохраняется и в торговле с Гонконгом: за первые полгода 2026 года товарооборот Казахстана с

Гонконгом составил 250,6 млн долларов США, увеличившись в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Также внимание было уделено транспортному потенциалу Казахстана. Страна последовательно развивает железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, пограничные переходы, логистические центры и Транскаспийский международный транспортный маршрут – Средний коридор.

Сегодня порядка 85% сухопутных железнодорожных грузоперевозок между Китаем и Европой проходят через территорию Казахстана. При этом, как отметил Арман Шаккалиев, задача Казахстана заключается не только в увеличении объемов транзита, но и в формировании полноценного экономического коридора, создающего условия для новых производств, инвестиций и региональных цепочек поставок.

В этой связи особое значение придается сочетанию «жесткой» и «мягкой» инфраструктуры развитию транспортных объектов одновременно с цифровизацией процедур, гармонизацией стандартов и упрощением таможенных и логистических процессов. Казахстан также расширяет сеть зарубежных терминалов и внедряет цифровые решения для ускорения оформления и отслеживания грузов.

Министр подчеркнул значительный потенциал взаимодействия с Гонконгом как одним из ведущих международных финансовых и деловых центров. По его словам, объединение финансовой экспертизы Гонконга, инвестиционного потенциала Казахстана и растущего рынка Центральной Азии может стать основой для запуска нового поколения совместных проектов.

В рамках рабочей поездки также состоялась встреча Армана Шаккалиева с Главой Администрации Специального административного района Гонконг Джоном Ли.

Стороны отметили положительную динамику казахстанско-гонконгского взаимодействия и обсудили практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита Джона Ли в Казахстан в июне текущего года. Глава Администрации Гонконга передал теплые пожелания руководству Казахстана и подчеркнул заинтересованность в дальнейшем продвижении совместных инициатив.

Арман Шаккалиев отметил, что Казахстан и Гонконг обладают взаимодополняющими преимуществами. Казахстан укрепляет позиции ключевого транспортно-логистического связующего звена между Азией и Европой, тогда как Гонконг располагает значительной финансовой, инвестиционной, управленческой и профессиональной экспертизой.

В ходе встречи обсуждены перспективы реализации совместных проектов в сферах транспорта и логистики, промышленности, горнодобывающего сектора, финансов, цифровизации и инвестиций.

Министр проинформировал о масштабной работе по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Казахстана и отметил, что формирование новых маршрутов должно сопровождаться не только ростом транзита, но и развитием промышленной кооперации. По его словам, Казахстан заинтересован в размещении новых производств и формировании региональных производственно-сбытовых цепочек с участием зарубежных партнеров.

В свою очередь Джон Ли отметил, что Гонконг способен выступать не только в качестве связующего звена между рынками, но и в роли комплексного партнера при реализации крупных проектов – объединяя инвесторов, финансовые институты, технологические и профессиональные компании.

Гонконгская сторона выразила готовность содействовать установлению прямых контактов между казахстанскими проектами и потенциальными инвесторами, в том числе компаниями, работающими в горнодобывающей и промышленной сферах.

Отдельное внимание было уделено финансовому сотрудничеству. Стороны обсудили возможности привлечения гонконгского капитала в казахстанские проекты, взаимодействие финансовых институтов, развитие новых финансовых инструментов, а также перспективы сотрудничества в сфере торговли сырьевыми товарами.

Арман Шаккалиев предложил развивать взаимодействие в формате своеобразного треугольника «Казахстан и Центральная Азия – материковый Китай – Гонконг», объединив инфраструктурный и ресурсный потенциал Казахстана с производственными возможностями Китая и финансовой и управленческой экспертизой Гонконга.

Джон Ли поддержал данный подход, отметив, что Казахстан является одним из наиболее перспективных направлений для выхода гонконгских компаний на рынок Центральной Азии.

По итогам встречи достигнута договоренность продолжить совместную проработку конкретных проектов и обеспечить практическое продвижение ранее достигнутых договоренностей.

Завершая рабочую программу, Арман Шаккалиев пригласил компании Гонконга и материкового Китая активнее использовать возможности Казахстана для реализации совместных проектов и выхода на рынки Центральной Азии.

«Казахстан открыт к партнерству и готов к совместным действиям. Наша задача – превратить растущую транспортную связанность Евразии в новые производства, инвестиции и устойчивые торговые связи», – отметил Министр.