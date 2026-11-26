Первый вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Айжан Бижанова в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область встретилась с населением и представителями бизнеса, посетила торговые объекты и провела расширенное совещание с государственными органами региона.

Основными темами обсуждения стали развитие внутренней и электронной торговли, привлечение инвестиций, расширение рынков сбыта отечественной продукции и стабилизация цен.

По итогам 10 месяцев 2026 года объем торговли в Павлодарской области достиг 2,1 трлн тенге, увеличившись в реальном выражении на 15,6%.

Для дальнейшего развития отрасли сформирована дорожная карта на 2026–2030 годы, предусматривающая 21 мероприятие по восьми направлениям. Запланирована реализация 12 инвестиционных проектов на общую сумму 35,3 млрд тенге.

В текущем году на субсидирование проектов в сфере внутренней торговли региону выделено 584 млн тенге. Государственную поддержку получили восемь проектов на общую сумму кредитов 843 млн тенге. В 2027 году предусмотрена модернизация трех торговых рынков.

В этой связи акимату области предложено усилить взаимодействие с бизнесом, активнее вовлекать предпринимателей в реализацию мероприятий дорожной карты и использование действующих мер государственной поддержки.

В ходе встречи с бизнесом Айжан Бижанова рассказала о новых инструментах продвижения отечественной продукции. С 20 октября текущего года требование о выделении не менее 30% торговой площади и (или) полочного пространства для казахстанских товаров применяется в каждой товарной категории и подкатегории. Для объектов, получающих государственную поддержку, этот показатель увеличен до 50%.

«Наша задача — не только обеспечить доступ казахстанских производителей к торговой инфраструктуре, но и сформировать устойчивый спрос на их продукцию», — отметила Айжан Бижанова.

Свою эффективность уже показал проект по продвижению казахстанского сыра, реализованный без привлечения государственного финансирования, исключительно за счет маркетинговых инструментов — визуализации, аудиосопровождения и информирования потребителей о продукции.

Вице-министр призвала отечественных товаропроизводителей совместно с торговыми сетями активнее применять данный инструмент, который может быть адаптирован под различные товарные категории. При этом сами производители должны быть в первую очередь заинтересованы в повышении узнаваемости своей продукции и формировании потребительского спроса.

Отдельное внимание уделено электронной торговой площадке AgroTrade, развиваемой совместно с АО «Казахтелеком». На платформе уже работают 528 участников из пяти стран, осуществлены экспортные поставки на сумму 1,5 млн долларов. Данный инструмент позволяет товаропроизводителям Павлодарской области расширить географию сбыта и активнее продвигать свою продукцию на внешние рынки.

Айжан Бижанова также призвала отечественных товаропроизводителей активнее вовлекаться в разработку национальных стандартов как одного из инструментов повышения конкурентоспособности отечественной продукции и защиты внутреннего рынка от некачественного импорта.

В части ценовой ситуации отмечено, что с начала года рост цен на социально значимые продовольственные товары в регионе составил 1,8% при среднереспубликанском показателе 2,1%. Для обеспечения прямого сбыта продукции в области проведено 536 сельскохозяйственных ярмарок.

В рамках рабочей поездки вице-министр также посетила гипермаркет Greenwich, где доля отечественных товаров в ассортименте превышает 50%. С руководством торговой сети обсуждены возможности дальнейшего продвижения продукции местных производителей.