25 ноября состоялось совещание, в ходе которого были рассмотрены проблемные вопросы в сфере аккредитации и обсуждены пути их решения. Основное внимание уделено улучшению взаимодействия с субъектами аккредитации, повышению качества услуг и учёту практических потребностей бизнеса в испытательной инфраструктуре.

Генеральный директор Национального центра аккредитации Айдар Абилдабеков, сообщил, что в настоящее время началась работа по определению потребности в испытательных лабораториях.Специалистам предстоит выяснить, каких видов испытаний не хватает отечественным предприятиям и по каким направлениям казахстанские производители вынуждены обращаться в зарубежные лаборатории. По итогам анализа будет сформирована карта потребности в испытательной инфраструктуре Казахстана.

Национальным центром аккредитации также ведётся работа по повышению прозрачности процедур аккредитации. Уже внедрён механизм удалённой оценки, проводится работа по идентификации оборудования, фото- и видеофиксации. В рамках добровольного применения видеорегистраторов при проведении оценок подписано 30 соглашений с субъектами аккредитации.

Для организации обратной связи и оперативной обработки обращений запущен Telegram-бот,планируется еженедельное анкетирование субъектов аккредитации, а с целью оптимизации и автоматизации процессов аккредитации планируется внедрение искусственного интеллекта.

Дальнейшая работа НЦА будет сосредоточена на трёх основных направлениях: улучшении процедур аккредитации, переходе к сервисной модели взаимодействия, ориентированной на потребности бизнеса, а также повышении профессионального потенциала экспертов-аудиторов, оценщиков.

При этом работа будет проводиться в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом и бизнесом. Важным шагом в этом направлении стало подписание НЦА меморандума о сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен».

«Мы не должны формировать новые подходы исключительно внутри НЦА. Их необходимо вырабатывать с участием самих субъектов аккредитации, лабораторий, органов по оценке соответствия и представителей бизнеса», -подчеркнул Айдар Абилдабеков.

НЦА продолжит проводить встречи с субъектами аккредитации и представителями бизнеса. Следующее совещание планируется провести в Алматы. Поступившие предложения и замечания будут учитываться при решении проблемных вопросов и улучшении процедур аккредитации.