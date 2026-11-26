В Северо-Казахстанской области в рамках проекта «Сапалы өнім» выявлена мясная продукция, не соответствующая установленным требованиям безопасности.

Проект реализуется во всех регионах Казахстана и направлен на развитие общественного контроля за качеством товаров и защиту прав потребителей.

В регионе работа проводится Департаментом торговли и защиты прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК совместно с территориальной инспекцией Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК и общественными объединениями.

В ходе мониторинга потребительского рынка в Аккайынском районе у индивидуального предпринимателя была отобрана проба замороженного мяса для проведения лабораторных исследований. По результатам испытаний Национального референтного центра по ветеринарии в исследованном образце выявлены бактерии Listeria monocytogenes, представляющие потенциальную угрозу для здоровья человека.

В связи с выявленным нарушением комиссией с участием представителей органов ветеринарного контроля, ветеринарной службы и владельца товара уничтожено 75 кг замороженного мяса путем сжигания в специальной печи.

«Совместная работа государственных органов и общественных объединений позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры. При этом каждый предприниматель должен понимать свою ответственность за качество и безопасность реализуемых товаров», - отметил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Северо-Казахстанской области Ғалымжан Ильясов.

Работа по мониторингу потребительского рынка в рамках проекта «Сапалы өнім» продолжается во всех регионах Казахстана.