Во всех регионах Казахстана реализуется проект «Сапалы өнім», направленный на развитие общественного контроля за качеством и безопасностью товаров, а также защиту прав потребителей.

В Карагандинской области в рамках проекта Департамент торговли и защиты прав потребителей совместно с общественным объединением «Гражданский совет Казахстана» проводит мониторинг потребительского рынка, контрольные закупы и экспертизу продукции.

С начала 2026 года мониторингом охвачено около 200 наименований товаров. Из 98 видов продукции, закупленных для проведения экспертизы, 89 не соответствовали установленным требованиям. Среди выявленных нарушений - отсутствие необходимой информации о товаре, в том числе на государственном языке.

По результатам рассмотрения материалов органами санитарно-эпидемиологического контроля приняты меры по изъятию и отзыву продукции из реализации.

Кроме того, уполномоченным органом в сфере технического регулирования отменено действие на территории Казахстана семи деклараций о соответствии на импортную продукцию, в числе которой зерновые, мясные, колбасные и масложировые изделия.

«Для нас важно не только своевременно выявлять продукцию, не соответствующую установленным требованиям, но и повышать ответственность предпринимателей за качество и безопасность реализуемых товаров», - отметил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Карагандинской области Абзал Рахымбаев.

Министерство торговли и интеграции РК рекомендует потребителям при покупке товаров обращать внимание на состав продукции, сроки годности, условия хранения и полноту информации на маркировке.

Работа по мониторингу потребительского рынка в рамках проекта «Сапалы өнім» продолжается.