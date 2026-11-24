В преддверии межсезонья в Правительстве рассмотрели дополнительные меры по стабилизации цен на тепличные овощи, мясо и молочную продукцию. Вопросы обеспечения внутреннего рынка продовольствием и сдерживания цен обсудили на совещании под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По итогам октября месячная продовольственная инфляция составила 0,2%. В годовом выражении рост цен на продукты питания замедлился с 8,5% в сентябре до 7,6% в октябре.

Одним из основных вопросов совещания стала стабилизация цен на огурцы и помидоры, традиционно дорожающие в межсезонье. Министерства торговли и интеграции и сельского хозяйства определили 40 крупных тепличных хозяйств, с которыми прорабатываются договоренности по сдерживанию цен на продукцию.

В частности, для 14 крупных тепличных хозяйств, закупающих электроэнергию на оптовом рынке, рассматривается возможность перехода на розничный тариф. Министерству энергетики совместно с заинтересованными госорганами поручено проработать соответствующий механизм. Взамен предприятия должны будут принять встречные обязательства по стабилизации отпускных цен на огурцы и помидоры.

Для повышения доступности мясной продукции в регионах расширяется практика проведения специализированных сельскохозяйственных ярмарок «Соғым-FEST», на которых население может приобретать мясо напрямую у производителей, без посредников. Кроме того, рассмотрены дополнительные механизмы регулирования экспорта говядины и баранины с учетом необходимости обеспечения внутреннего рынка.

Отдельное внимание уделено ценовой ситуации на рынке молочной продукции. По данным профильного министерства, с начала года стоимость сырого молока выросла на 6,4%, отпускные цены производителей молочной продукции – на 5,4%, потребительские цены – на 5,8%.

Для сдерживания дальнейшего удорожания предложено закрепить договоренности между производителями сырого молока и перерабатывающими предприятиями, в том числе путем заключения меморандумов о стабилизации цен.

На совещании также представлена информационная система мониторинга продовольственной инфляции. Она позволяет отслеживать динамику цен в разрезе товарных групп и регионов, оценивать вклад социально значимых и других продовольственных товаров в инфляцию, а также выявлять основные факторы удорожания продукции.

По итогам совещания местным исполнительным органам поручено усилить мониторинг цен, расширить практику проведения сельскохозяйственных ярмарок и принять меры по обеспечению достаточного предложения продовольственных товаров на внутреннем рынке.