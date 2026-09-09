В Алматы старый рынок превратился в торговый дом площадью 7 300 квадратных метров

Вице-министр торговли и интеграции РК Айдар Абильдабеков встретился с жителями и представителями бизнеса Алматы, а также провёл личный приём граждан. Вице-министр отчитался перед населением о проделанной работе и рассказал о результатах в сфере торговли.

По итогам первого полугодия 2026 года объём товарооборота во внутренней торговле Алматы составил 12,3 трлн тенге. Индекс физического объёма торговли достиг 105,3%, превысив плановый показатель в 103,9%. На Алматы приходится 34% внутренней торговли страны, что выводит город на первое место по объёму торговли.

В январе–июне 2026 года объём розничной торговли составил 3,6 трлн тенге, индекс физического объёма достиг 103,6%. Доля розничной торговли в общем объёме торговли региона составляет 29,5%.

За первые шесть месяцев 2026 года объём оптовой торговли достиг 8,6 трлн тенге, а индекс физического объёма составил 106,1%. Доля оптовой торговли в общем объёме торговли региона составляет 69,9%.

При этом в сфере торговли растёт инвестиционная активность. В январе–июне 2026 года объём инвестиций, привлечённых в торговлю, составил 161,8 млрд тенге.

Торговая инфраструктура города включает 37 торговых рынков, из которых 31 — универсальный и 6 — специализированные. Также в Алматы работают 12 торговых сетей, в том числе 7 крупных: Magnum, Small, MyMart, Toimart, Metro, Interfood и Galmart.

Кроме того, в городе работают 4 457 магазинов «у дома», 21 торгово-развлекательный центр, 29 торговых центров и 42 торговых дома.

В рамках рабочей поездки вице-министр торговли и интеграции Айдар Абильдабеков посетил торговый объект, модернизированный в соответствии с дорожной картой по модернизации торговых рынков города.

Ранее многоконтейнерный рынок «Тиграхауд» прошёл полную модернизацию и был преобразован в торговый дом «Abai Plaza».

«Мы модернизировали рынок за счёт 4,5 млрд тенге частных инвестиций и превратили его в торговый центр площадью 7 300 квадратных метров. Сейчас в торговом доме работают 55 арендаторов, 80% из которых — наши бывшие арендаторы», — рассказал генеральный директор ТОО «Тиграхауд» Азамат Шагитов.

Затем вице-министр ознакомился с работой завода «Бахус», который работает с 1948 года и имеет почти 80-летнюю историю. Предприятие выпускает 12 видов продукции и обеспечивает не только внутренний рынок, но и выстроило систему поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья. В настоящее время продукция завода экспортируется в Россию, Монголию, Таиланд и Узбекистан.