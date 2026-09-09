Казахстан и Индия подписали рамочные соглашения на сумму 122 млн долларов США

Казахстан и Индия подписали рамочные соглашения на общую сумму 122 млн долларов США по итогам Казахстанско-индийского бизнес-форума по торговле и инвестициям, который состоялся в Ченнаи, штат Тамилнад.

Одно из соглашений предусматривает сотрудничество между ТОО «SP BKM» и International Tractors Limited по поэтапной сборке и локализации производства тракторов Sonalika/Solis в Казахстане. Документ создает основу для долгосрочного сотрудничества в сфере поставок, сборки, поэтапной локализации, дистрибуции и послепродажного обслуживания тракторов и соответствующей сельскохозяйственной техники. Стоимость соглашения составляет 120 млн долларов США.

Второе рамочное соглашение заключено между ТОО «SP BKM» и Big Bang Boom Solutions Private Limited в сфере оборонных технологий, внутренней безопасности и решений двойного назначения. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в определении, оценке и реализации взаимовыгодных проектов в данных направлениях на территории Казахстана.

Казахстанскую бизнес-делегацию возглавил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков. В рамках рабочего визита он провел встречи с министром торговли, промышленности и содействия инвестициям правительства штата Тамилнад Селви С. Киртаной и исполнительным директором International Tractors Limited (Sonalika Group Company) Рахулом Митталом.

Бизнес-форум обьединил более 110 участников с казахстанской стороны, представив широкую географию регионов и ключевые отрасли экономики страны. В состав делегации вошли около 65 компаний представляющих машиностроение, агропромышленный комплекс и пищевую промышленность, фармацевтику и здравоохранение, строительство, нефтегазовый сектор, легкую промышленность, информационные технологии и логистику. Основное внимание было уделено расширению прямых деловых связей между компаниями Казахстана и индийского штата Тамилнад, развитию торговли, привлечению инвестиций и реализации совместных проектов.

Отдельное внимание в рамках форума было уделено развитию межрегионального сотрудничества. В состав делегации вошли представители Акмолинской, Атырауской, Мангистауской и Туркестанской областей, а также города Шымкент, которые представили экспортный и инвестиционный потенциал регионов и возможности для реализации совместных проектов с индийскими партнерами.

«Казахстан придает большое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией. При этом дальнейшее раскрытие потенциала наших отношений невозможно без более активного взаимодействия на уровне регионов и деловых кругов. Именно поэтому особое внимание уделяется развитию прямых связей между регионами Казахстана и индийскими штатами», - отметил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

Индия является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Южной Азии. За первое полугодие 2026 года товарооборот составил 315,4 млн долларов США.

Казахстан рассматривает возможности для расширения взаимной торговли и увеличения номенклатуры поставок. Определено около 95 товарных позиций с потенциалом наращивания экспорта в Индию на сумму порядка 313 млн долларов США. В перечень входят товары металлургической, химической, пищевой, строительной и машиностроительной отраслей.

В ходе форума также обсуждались вопросы развития транспортно-логистического сотрудничества. Казахстан располагает развитой сетью международных транспортных маршрутов и рассматривает возможности для расширения транзита индийских товаров через свою территорию в страны Центральной Азии, Китай и Европу.

Перспективными направлениями для совместных проектов также определены агропромышленный комплекс, переработка сельскохозяйственного сырья, критически важные минералы, промышленная кооперация, фармацевтика, цифровизация, искусственный интеллект, информационные технологии и энергетика.

Казахстан заинтересован в привлечении индийских инвестиций и технологий для создания производств с высокой добавленной стоимостью и локализации продукции на территории страны. В частности, индийским компаниям предлагается рассмотреть возможности размещения производств в специальных экономических зонах Казахстана. В стране функционируют 17 СЭЗ в 14 регионах, предоставляющих инвесторам доступ к необходимой инфраструктуре, а также налоговые и таможенные преференции.

В рамках рабочего визита казахстанская делегация также посетила промышленные и инновационные объекты Ченнаи, в том числе Allison Transmission India Private Limited - производителя полностью автоматических трансмиссий для грузового, пассажирского, строительного, горнодобывающего и специального транспорта, а также Caplin Point Laboratories Limited - индийскую фармацевтическую компанию, специализирующуюся на производстве и поставках лекарственных препаратов