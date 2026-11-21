Суд подтвердил законность предписания Министерства торговли и интеграции РК об устранении нарушений прав потребителей, выявленных в правилах авиакомпании FlyArystan.

Основанием для проверки авиакомпании послужило обращение пассажира. Департаментом торговли и защиты прав потребителей по городу Алматы во взаимодействии с Комитетом по защите прав потребителей и территориальным департаментом по городу Астане проведена внеплановая проверка.

В ходе проверки выявлен ряд положений внутренних правил авиакомпании, ущемляющих права пассажиров.

В частности, установлены нарушения, связанные с:

- односторонним изменением условий перевозки;

- ограничением ответственности авиаперевозчика;

- неправомерным взиманием отдельных сборов;

- ограничением прав пассажиров на возврат денежных средств;

- несоблюдением требований по информированию потребителей и ограничением способов подачи письменных претензий.

По результатам проверки авиакомпании выдано предписание об устранении выявленных нарушений и приведении внутренних правил перевозок в соответствие с законодательством Республики Казахстан.

Авиакомпания оспорила законность проверки и выданного предписания в судебном порядке.

21 июля 2026 года Специализированный межрайонный административный суд города Алматы отказал авиакомпании в удовлетворении требований об отмене предписания.

Апелляционная инстанция города Алматы оставила решение суда первой инстанции без изменения.

Суд подтвердил полномочия органов по защите прав потребителей осуществлять государственный контроль в сфере оказания авиационных услуг, а также законность и обоснованность выданного предписания.

Принципиальная позиция Министерства торговли и интеграции заключается в том, что внутренние правила авиакомпаний не могут ограничивать права пассажиров, гарантированные законодательством.

Условия перевозки, порядок возврата денежных средств, взимания дополнительных сборов и рассмотрения претензий должны соответствовать требованиям законодательства о защите прав потребителей.

Министерство продолжит работу по обеспечению соблюдения прав граждан в сфере пассажирских перевозок.