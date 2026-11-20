В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан состоялось расширенное совещание по вопросам обеспечения доступа отечественных товаропроизводителей к торговым полкам и увеличения доли казахстанской продукции на внутреннем рынке.

Встреча прошла под председательством Ернура Жаутикбаева - председателя Комитета торговли. В обсуждении приняли участие порядка 200 представителей государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», отечественных производителей, дистрибьюторов, оптовых поставщиков и крупных торговых сетей.

Основное внимание уделили реализации новых требований Правил внутренней торговли. Напомним, с 20 октября 2026 года не менее 30% торговой площади и (или) полочного пространства должно выделяться казахстанским продовольственным и непродовольственным товарам в каждой категории и подкатегории. Соответствующие изменения направлены на расширение ассортимента местной продукции и укрепление позиций производителей.

«Поддержка отечественных товаропроизводителей и расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке являются стратегически важными направлениями государственной политики, находящимися на особом контроле Главы государства и Правительства Республики Казахстан», отметил Ернур Жаутикбаев.

Также участники рассмотрели вопросы соблюдения торгового законодательства, включая недопущение необоснованных ограничений для поставщиков, соблюдение установленных ограничений по вознаграждениям торговым сетям и предельных надбавок на социально значимые продовольственные товары.

В ходе открытого диалога представители бизнеса обозначили актуальные вопросы взаимодействия с торговыми сетями и получили разъяснения в рамках действующего законодательства.

По итогам совещания определены дальнейшие направления совместной работы, ориентированные на практическое исполнение установленных требований и обеспечение беспрепятственного доступа отечественной продукции к торговым полкам.

Вопросы расширения представленности казахстанской продукции и соблюдения требований торгового законодательства находятся на особом контроле Министерства.