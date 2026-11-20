20 ноября в Астане в рамках форума Digital Tañba 2026 Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан подписало два меморандума о сотрудничестве – с Союзом предпринимателей «ADAL TAUAR» и ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн». Документы направлены на развитие прозрачного товарооборота, взаимодействие с бизнесом и совершенствование механизмов маркировки товаров.

Первый вице-министр Айжан Бижанова подписала меморандум с председателем Союза предпринимателей «ADAL TAUAR» Гульмирой Уахитовой. Сотрудничество МТИ с Союзом предусматривает сбор и анализ обратной связи от предпринимателей, формирование консолидированной позиции бизнеса и подготовку предложений по совершенствованию регулирования торговли, цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.

Союз предпринимателей «ADAL TAUAR» объединяет отечественных производителей и представляет интересы добросовестного бизнеса. Основные направления его деятельности – развитие честной конкуренции, противодействие контрафакту и теневому обороту, совершенствование регулирования и поддержка цифровых инструментов прозрачности товарного рынка.

Среди направлений совместной работы Министерства с партнерами – снижение незаконного оборота, развитие добросовестной конкуренции и информирование предпринимателей о действующих требованиях.

«Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с предпринимательским сообществом и предметном обсуждении вопросов, с которыми бизнес сталкивается на практике. Мы ожидаем, что взаимодействие с нашими партнерами поможет получать консолидированную обратную связь и совместно вырабатывать предложения по совершенствованию регулирования торговли. Для нас важно, чтобы добросовестные предприниматели работали в равных конкурентных условиях, понимали установленные требования и получали необходимую информационную поддержку при внедрении цифровых инструментов», – отметила Айжан Бижанова.

В свою очередь Гулмира Уахитова отметила, что объединение намерено консолидировать предложения бизнеса и выносить на обсуждение с министерством вопросы, возникающие в ежедневной работе предпринимателей.

«Мы рассчитываем, что наше сотрудничество с Министерством торговли и интеграции поможет находить практические решения, сокращать возможности для незаконного оборота и защищать интересы добросовестных участников рынка», – подчеркнула Гулмира Уахитова.

Еще один меморандум Айжан Бижанова подписала с генеральным директором ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн» Роксаной Станческу. Документ посвящен развитию сотрудничества в области маркировки импортируемых товаров.

Министерство и компания намерены проработать предложения по совершенствованию логистики прямого импорта, развитию складской инфраструктуры и организации нанесения кодов маркировки на территории Казахстана.

ТОО «Проктер энд Гэмбл Казахстан Дистрибьюшн» является официальным дистрибьютором продукции Procter & Gamble – одного из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса, включая бытовую химию и средства личной гигиены. Компания участвовала в пилотном проекте по маркировке бытовой химии и косметической продукции.

Отметим, поэтапное введение обязательной маркировки данной группы товаров в Казахстане запланировано с 1 марта 2027 года.