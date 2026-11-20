В Астане при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан проходит международный форум Digital Tañba 2026 «От маркировки товаров к доверию потребителей».

Представители государственных органов, отечественного и международного бизнеса, экспертного сообщества и операторов цифровых систем обсуждают практические результаты применения маркировки, использование цифровых данных в управлении товарными рынками и вопросы дальнейшего совершенствования системы.

В открытии форума приняли участие помощник Президента Республики Казахстан Куанышбек Есекеев, первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова и председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

С 2020 года в Казахстане развивается система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров. Сегодня обязательная маркировка применяется в семи товарных группах. За время функционирования системы сформировано более 9 млрд кодов маркировки, зарегистрировано свыше 100 тысяч участников товарооборота.

Помощник Президента РК Куанышбек Есекеев обозначил следующий приоритет развития проекта – использование накопленной информации для анализа рынков и принятия управленческих решений.

«В своем Послании Глава государства особо подчеркнул необходимость достижения практических результатов, отметив, что цифровизация не должна ограничиваться автоматизацией существующих процессов без понимания их экономической пользы. Стратегическая перспектива цифровой маркировки определяется не столько дальнейшим расширением перечня товарных групп, сколько эффективностью использования государством данных, формируемых системой», — подчеркнул Куанышбек Есекеев.

Первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова отметила, что наряду с экономическими результатами цифровая маркировка демонстрирует социальный и экологический эффекты.

Так, маркировка лекарственных средств позволяет выявлять случаи реализации через аптечные сети препаратов, предназначенных для бесплатного обеспечения граждан.

В свою очередь, маркировка дериватов сайгака обеспечивает прослеживаемость законного происхождения и движения продукции, способствуя противодействию нелегальному обороту и соблюдению международных требований в сфере сохранения животного мира.

Особое внимание первый вице-министр уделила защите интересов добросовестного бизнеса и формированию равных конкурентных условий для отечественных производителей и импортёров.

«Для нас принципиально важно, чтобы маркировка не создавала дополнительных барьеров для бизнеса, а, наоборот, расширяла его возможности», — подчеркнула Айжан Бижанова.

Одним из практических результатов стало упрощение процедур для казахстанских экспортёров. В частности, обеспечена возможность получения российских кодов маркировки непосредственно через казахстанскую цифровую систему. Сегодня данный механизм охватывает 19 товарных групп и позволяет отечественным производителям упростить подготовку продукции к поставкам на российский рынок.

В рамках форума также подписаны меморандумы о сотрудничестве с Союзом предпринимателей «ADAL TAUAR» и компанией Procter & Gamble, направленные на развитие взаимодействия с отечественными производителями и международными участниками рынка.

Отдельный акцент был сделан на интересах потребителей. С помощью мобильного приложения Naqty Ónim граждане могут самостоятельно проверить сведения о приобретаемой продукции и сообщить о возможных нарушениях.

«Именно поэтому для нас маркировка — это не только вопрос экономики. Это прежде всего вопрос доверия к товару, который приобретает наш гражданин», — отметила Айжан Бижанова.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин представил технологические возможности системы и основные направления её совершенствования.

Особое внимание уделено надёжности цифровой инфраструктуры, удобству подключения участников товарооборота и интеграции платформы с действующими учётными системами предприятий.

Как отметил Багдат Мусин, цифровые решения должны учитывать особенности различных товарных рынков, производственных процессов и масштабы деятельности предприятий.

Отдельной темой форума стали вопросы практического применения маркировки для бизнеса, включая технологическую готовность предприятий, организацию товарооборота и взаимодействие информационных систем.

Участники обсудили подходы к совершенствованию действующих механизмов с учётом особенностей отдельных отраслей и практического опыта предпринимателей.

Форум Digital Tañba проводится второй год подряд и объединяет представителей Казахстана, стран Евразийского экономического союза, Узбекистана, Европейского союза и международного экспертного сообщества.

В рамках деловой программы проходят тематические дискуссии, обмен международным опытом и презентация технологических решений в сфере цифровой маркировки и прослеживаемости товаров.