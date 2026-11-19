Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК и Европейская бизнес-ассоциация Казахстана (ЕВРОБАК) подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на улучшение условий ведения бизнеса, совершенствование технического регулирования и внедрение международного опыта.

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет сближение национальных требований с международными и региональными стандартами. Особое внимание стороны намерены уделить снижению регуляторной нагрузки на бизнес при сохранении требований к безопасности и качеству продукции.

В рамках Меморандума предусмотрены пять основных направлений сотрудничества:

- гармонизация национальных требований с международными и региональными стандартами;

- совершенствование механизмов технического регулирования, стандартизации, метрологии, оценки соответствия и государственного контроля;

- выявление и снижение регуляторных барьеров, оптимизация административных процедур;

- развитие экспертного взаимодействия посредством проведения круглых столов, семинаров, отраслевых форумов и рабочих встреч;

- внедрение передового международного опыта для повышения качества и конкурентоспособности продукции.

«Подписанный документ позволит представителям бизнеса принимать участие в обсуждении актуальных вопросов технического регулирования, выдвигать инициативы и предложения по совершенствованию действующих механизмов регулирования. Также оперативно выявлять проблемные вопросы предпринимателей и вырабатывать совместные решения с учетом законодательства Казахстана и права Евразийского экономического союза», – отметила председатель КТРМ МТИ РК Жанна Есенбекова.

Европейская бизнес-ассоциация Казахстана объединяет представителей европейского и казахстанского делового сообщества, выступая площадкой для продвижения интересов бизнеса, развития торгово-экономических связей и взаимодействия с государственными органами.

Подписание Меморандума станет очередным шагом на пути к формированию прозрачной, эффективной и предсказуемой регуляторной среды, повышению конкурентоспособности продукции и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в Казахстане.