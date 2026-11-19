С 1 декабря 2026 года в Казахстане вводятся новые требования к точности измерений на зарядных станциях для электромобилей. Главная цель - обеспечить, чтобы водители платили за фактически полученную электроэнергию.

По официальным данным, на 1 ноября в стране зарегистрировано более 40 тысяч электромобилей. Вместе с их числом растёт и сеть зарядных станций, а значит, всё большую важность приобретает точность их показаний.

Для этого КазСтандарт разработал два национальных стандарта: СТ РК 2.761-2026 - для станций переменного тока и СТ РК 2.762-2026 - для станций постоянного тока. Оба стандарта действуют с 1 июня 2026 года.

Поверка проводится непосредственно на месте установки станции, без её демонтажа. С помощью специального эталонного оборудования специалисты проверяют, насколько точно станция учитывает отпущенную электроэнергию и соответствуют ли её показания установленным требованиям.

Новые требования обсуждались с операторами зарядных станций и представителями заинтересованных организаций. Для станций, установленных до 1 декабря 2026 года, КазСтандарт также проводит работу по оценке возможности применения действующих методик поверки с учётом особенностей оборудования.

Введение единых требований позволит сделать расчёты за зарядку более прозрачными, защитить права потребителей и повысить доверие водителей к зарядной инфраструктуре.