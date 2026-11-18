Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Казахстане Ференцем Цомбошем. Стороны обсудили развитие двусторонней торговли, расширение инвестиционного сотрудничества и подготовку к предстоящему визиту казахстанской делегации в Венгрию.

Венгрия является одним из важных стратегических партнёров Казахстана в Европейском союзе, торгово-экономические отношения между двумя странами демонстрируют положительную динамику. По итогам 2025 года товарооборот увеличился на 13,5% и составил 226,7 млн долларов США. За январь-сентябрь 2026 года объём взаимной торговли достиг 177,1 млн долларов, увеличившись на 2,5%. При этом казахстанский экспорт вырос на 56% и составил 19,6 млн долларов.

Вместе с тем, с 2005 года объём венгерских инвестиций в экономику Казахстана составил порядка 433 млн долларов США. Перспективными направлениями сотрудничества остаются энергетика, фармацевтика, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность.

Стороны также обсудили предстоящий визит казахстанской делегации в Венгрию. 12 декабря в городе Дебрецен пройдет Казахстанско-Венгерский бизнес-форум с участием более 20 отечественных компаний из сфер агропромышленного комплекса, пищевой переработки, обрабатывающей и лёгкой промышленности, торговли и туризма.

«Мы заинтересованы в расширении торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов и укреплении деловых связей. Уверен, что предстоящий бизнес-форум откроет новые возможности для нашего партнёрства», - отметил Ференц Цомбош.

Планируется, что форум станет площадкой для установления прямых деловых контактов между предпринимателями двух стран. В рамках B2B-встреч планируется обсудить перспективы увеличения поставок казахстанской продукции на венгерский рынок, заключения экспортных контрактов и реализации совместных инвестиционных проектов.