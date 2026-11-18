В канун Всемирного дня качества Республиканское государственное предприятие «Национальный центр аккредитации» и Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на развитие инфраструктуры качества, повышения профессионального уровня экспертов, решения вопросов аккредитации и оценки соответствия посредством продвижения двустороннего сотрудничества.

Меморандум подписали генеральный директор РГП «Национальный центр аккредитации» Айдар Абилдабеков и заместитель Председателя Правления НПП РК «Атамекен» Женис Тайшытаев.

Как отметил Глава государства в Послании народу Казахстана: «Защита бизнеса - укрепление суверенитета национальной экономики». Поддерживая эту позицию, подписание Меморандума является конкретным практическим шагом в поддержку предпринимательства.

Меморандум о сотрудничестве предусматривает обмен опытом, участие представителей НПП «Атамекен» в работе консультативно-совещательных органов по вопросам аккредитации, проведение совместных обучающих мероприятий, повышение компетентности в сфере инфраструктуры качества, а также привлечение специалистов Национального органа по аккредитации к экспертной оценке участников Премии Президента Республики Казахстан «Алтын сапа».

Сегодня Орган по аккредитации взял курс на упрощение процессов аккредитации для бизнеса посредством новых подходов, современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта. Основная задача - повысить прозрачность процедур, сократить сроки аккредитации и снизить административную нагрузку на заявителей. Внедрение цифровых технологий и интеллектуальных решений позволит сформировать более эффективную, современную и ориентированную на потребности бизнеса систему.

В нынешнем году Казахстан отмечает 35-летие Независимости. Это ещё один повод объединить усилия для укрепления экономики, поддержки предпринимательства и создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

Подписание Меморандума открывает новые перспективы для объединения усилий Национального центра аккредитации и НПП РК «Атамекен» в развитии инфраструктуры качества, укреплении экспертного сообщества и повышении конкурентоспособности казахстанского бизнеса.