Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев провёл встречу с губернатором Оренбургской области Российской Федерации Евгением Солнцевым. Стороны обсудили расширение взаимной торговли, привлечение инвестиций и развитие транспортно-логистического сотрудничества.

Торгово-экономические связи между Казахстаном и Оренбургской областью продолжают развиваться. По итогам 2025 года товарооборот составил 641,7 млн долларов США, за январь-сентябрь 2026 года - 400,5 млн долларов. В целом Россия остаётся одним из основных торговых партнёров Казахстана. В 2025 году объём взаимной торговли достиг 27,8 млрд долларов, а за январь-август 2026 года- 18,3 млрд долларов, увеличившись на 5,7%.

В ходе встречи стороны рассмотрели возможности увеличения поставок продукции металлургии, химической промышленности, машиностроения и сельского хозяйства.

В завершение встречи Арман Шаккалиев пригласил делегацию Оренбургской области принять участие в XXIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдёт в 2027 году в Казахстане.