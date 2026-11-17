Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан информирует о размещении проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 1146 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан»» (далее – проект постановления) на официальном интернет-ресурсе Министерства и интернет-портале «Открытые НПА».

Проект постановления разработан в целях обеспечения участия Республики Казахстан в международных выставках ЭКСПО, проводимых под эгидой Международного бюро выставок, а также в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях в рамках реализации международных договоров Республики Казахстан.

Проектом постановления предусматривается внесение дополнений в перечень товаров, работ и услуг, приобретаемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан.

Принятие проекта постановления позволит согласовать сроки закупки работ и услуг со сроками подготовки и проведения международных выставок ЭКСПО и международных выставочно-ярмарочных мероприятий, а также обеспечить непрерывность работ по созданию и функционированию национальных павильонов и стендов.

Проект доступен для обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» с 17.11.2026 г. по 03.12.2026 г.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении, перейдя по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15943404