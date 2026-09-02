В Казахстане вводится новый национальный стандарт в сфере научных исследований

С 1 октября 2026 года в Казахстане вступает в силу национальный стандарт СТ РК «Научные исследования и постановка их на производство. Общие требования к проведению работ, структуре и оформлению отчетов».

Новый стандарт направлен на модернизацию подходов к проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, повышение эффективности научной деятельности и формирование последовательного перехода от получения научного результата к его практическому применению и коммерциализации.

«Одним из ключевых направлений стандарта становится цифровизация научных исследований. Документ формирует нормативную основу для применения сквозных цифровых технологий, инструментов искусственного интеллекта, патентной аналитики и цифровых двойников, а также предусматривает соблюдение международных принципов открытости и повторного использования научных данных FAIR», - отметила председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Жанна Есенбекова.

Важным нововведением является внедрение дифференцированных шкал оценки зрелости результатов исследований. Для технологических разработок предусматривается применение шкалы TRL от 1 до 9, для социальных проектов - SRL от 1 до 9, а для фундаментальных исследований - KRL. Такой подход позволяет оценивать результаты с учетом специфики соответствующего направления научной деятельности.

Особое внимание в стандарте уделено защите академической свободы ученых. В случае если исследование проведено в соответствии с утвержденной методикой, полученный отрицательный результат признается научным достижением и не является основанием для применения финансовых санкций. Такой подход позволяет снизить риски давления на исследователей и создать условия для проведения научно обоснованных исследований, включая исследования, результаты которых не подтвердили первоначальную гипотезу.

При проведении исследований в сфере медицины стандарт также предусматривает приоритет требований законодательства в области здравоохранения и соответствующих надлежащих практик GLP, GCP и GMP. Кроме того, устанавливается порог проверки отчетной документации на антиплагиат - не менее 50 процентов.

Таким образом, новый национальный стандарт создает современную нормативную основу для развития научно-исследовательской деятельности в Казахстане, сочетая цифровую трансформацию, международные подходы к оценке зрелости научных результатов, защиту академической свободы и ориентацию на практическое применение результатов исследований.