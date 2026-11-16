Разработан проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении дополнения в приказ и.о. Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 29 июня 2021 года № 433-НҚ «Об утверждении Правил оценки соответствия».

Проект приказа разработан в целях реализации протокола Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики

Республики Казахстан Жумангарина С.М. от 4 сентября 2026 года по вопросам развития легкой промышленности (пункт 5).

Проект приказа предусматривает внедрение механизма дистанционной оценки (анализа состояния производства и отбора образцов в онлайн-режиме с видеофиксацией и геолокацией) при периодической сертификации продукции казахстанских товаропроизводителей, что позволяет снизить финансовые и временные затраты бизнеса на командирование экспертов и простои производства без потери качества контроля со стороны органов по подтверждению соответствия..

Проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан размещен на портале открытых нормативных правовых актов для публичного обсуждения.