Товарооборот Казахстана со странами ШОС достиг 72,6 млрд долларов

В 2025 году товарооборот Казахстана со странами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) составил 72,6 млрд долларов США. В 2024 году этот показатель составлял 67,7 млрд долларов.

Экспорт Казахстана в страны ШОС составил 30,7 млрд долларов, импорт — 41,8 млрд долларов.

Основными торговыми партнерами Казахстана среди стран ШОС являются Китай, Россия, Узбекистан и Кыргызстан. В 2025 году товарооборот с Китаем составил 34,2 млрд долларов, с Россией — 27,4 млрд долларов, с Узбекистаном — 4,8 млрд долларов, с Кыргызстаном — 2,2 млрд долларов.

В числе основных товаров, экспортируемых из Казахстана в страны ШОС, — уран, медные руды и концентраты, сырая нефть, медь и медные катоды, природный газ, пшеница и ферросплавы.

В 2025 году вырос экспорт ряда сельскохозяйственных товаров и продукции обрабатывающей промышленности. В частности, экспорт кормов для животных увеличился в 2,5 раза и достиг 614,9 млн долларов. Экспорт подсолнечного масла вырос на 62,4% и составил 633,7 млн долларов. Экспорт пшеницы увеличился на 17,1%, достигнув 1,13 млрд долларов. Экспорт ячменя вырос на 22%, пшеничной муки — на 11,8%, семян льна — на 72,9%.

Среди основных товаров, импортируемых Казахстаном из стран ШОС, — легковые автомобили, кузова автомобилей, природный газ, нефтепродукты, золото, вычислительные машины, а также запчасти для автомобилей и тракторов.

В экспорте Казахстана основные позиции по-прежнему занимают уран, медные руды и концентраты, нефть, медь, природный газ и пшеница. Вместе с тем рост экспорта подсолнечного масла, кормов для животных, муки, ячменя и другой сельскохозяйственной продукции свидетельствует о наличии спроса на казахстанские товары на внешних рынках.