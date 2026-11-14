В Анталье обсудили подготовку казахстанских экспортеров к углеродным требованиям ЕС

В Анталье (Турция) в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялась сессия, посвященная подготовке казахстанских экспортеров к новым требованиям углеродного регулирования.

Мероприятие организовано АО «QazTrade» совместно с Министерством торговли и интеграции и Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Сессия «От осведомленности к конкурентоспособности: подготовка казахстанского экспорта к новой углеродной архитектуре мировой торговли и укрепление торговой связанности в контексте ТМТМ» прошла в павильоне QAZAQSTAN. Конференция COP31 проходит с 9 по 20 ноября в выставочном центре Antalya Expo Center.

Основной темой обсуждения стало применение механизма пограничной корректировки углерода Европейского союза (CBAM). С 1 января 2026 года механизм предусматривает взимание платы при импорте в ЕС железа и стали, алюминия, цемента, удобрений, водорода и электроэнергии. Размер платы эквивалентен цене углерода в системе торговли выбросами ЕС (ETS), которая в 2023–2025 годах составляла примерно 73–85 евро за тонну CO₂. Первую годовую декларацию CBAM за 2026 год необходимо представить до 30 сентября 2027 года.

Для Казахстана новые требования затрагивают конкурентоспособность промышленного экспорта, учет и верификацию выбросов, модернизацию производства и инвестиционные решения предприятий.

В 2025 году Казахстан экспортировал в ЕС 110 184 тонны алюминия на сумму 274 млн евро. Доля европейского рынка в общем объеме экспорта алюминия выросла примерно с 6% до 54%. Экспорт железа и стали составил 396 318 тонн на сумму 337 млн евро, или около 6% от совокупного экспорта данной продукции.

В ходе сессии представители государственных органов Казахстана и ЕС, международных организаций, экспертного сообщества и крупных промышленных предприятий обсудили готовность экспортеров к требованиям по мониторингу, учету и верификации выбросов (MRV), механизмы торговли выбросами и обращения углеродных квот, а также их влияние на экспорт и инвестиции.

По итогам мероприятия определены ключевые проблемы и потребности казахстанских экспортеров, состоялся обмен опытом в сфере углеродного регулирования и выработаны предложения по поддержке предприятий, модернизации производства и укреплению международного сотрудничества.