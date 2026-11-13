Асет Нусупов посетил Карагандинскую область с рабочей поездкой

13 ноября 2026 года вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Асет Нусупов посетил Карагандинскую область. В рамках поездки он встретился с населением и представителями бизнеса, а также посетил предприятия региона.

На встрече в акимате области вице-министр рассказал о развитии внутренней и электронной торговли, мерах поддержки отечественных производителей и экспортёров и работе по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ).

По итогам девяти месяцев 2026 года рост торговли составил 6,2%, внутренний товарооборот достиг 60,8 трлн тенге, объём электронной торговли — 2,5 трлн тенге. Асет Нусупов также сообщил о мерах государственной поддержки торговых предприятий, продвижении казахстанской продукции и расширении возможностей для экспорта.

Отдельно участники обсудили ценовую ситуацию. По состоянию на 4 ноября рост цен на СЗПТ с начала года составил 1,9%. Среди принимаемых мер — контроль торговых надбавок, проведение сельскохозяйственных ярмарок и адресная поддержка населения.

Директор Региональной палаты предпринимателей Ернар Кульпеисов рассказал о взаимодействии с бизнесом в сфере торговли. Руководитель Ассоциации розничной торговли Владимир Быков предложил сократить перечень регулируемых СЗПТ, увеличить допустимую торговую надбавку и освободить малый и средний бизнес от использования NTIN.

Вопросы защиты отечественных производителей подняли директор ТОО «СантехПром» Владимир Крючков и генеральный директор ТОО «SILUMIN OF QAZAQSTAN» Нурсултан Жумабек. Они предложили учитывать интересы бизнеса при согласовании стандартов на радиаторы отопления и усилить меры по предотвращению оборота контрафактной продукции.

В ходе поездки Асет Нусупов посетил ТОО «Корпорация Караганды-Нан», филиал ТОО «Magnum E-commerce Kazakhstan», овощехранилище СПК «Сарыарка» и площадку строительства торгового дома «Оптима».

Руководитель ТОО «Корпорация Караганды-Нан» Андрей Авраменко сообщил, что объём экспорта продукции предприятия превысил 500 тонн. Поставки осуществляются в Россию, Узбекистан, Азербайджан и Китай. Представитель ТОО «Карагандинский Мелькомбинат» обратился с просьбой рассмотреть возможность поддержки муки, кормовой муки и растительного масла совместно с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан.

В филиале ТОО «Magnum E-commerce Kazakhstan» директор по логистике Рустам Именов рассказал о работе предприятия и продемонстрировал цифровые рабочие процессы. По информации компании, у неё более 1,4 млн клиентов и свыше 14,5 млн заказов. На овощехранилище вице-министр ознакомился с запасами продовольственной продукции и Национальной системой прослеживаемости товаров.

Руководитель проекта торгового дома «Оптима» Александр Куприенко представил ход строительства и предложил рассмотреть возможность увеличения лимита государственной поддержки с 3 до 10 млрд тенге.

Асет Нусупов ознакомился с запасами продовольственной продукции и Национальной системой прослеживаемости товара овощехранилища СПК «Сарыарка» о принимаехмых мерах стабилихации цен.

Все предложения и обращения, поступившие в ходе встречи, зафиксированы в протоколе и будут рассмотрены Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан.