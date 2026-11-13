Развитие внутренней и электронной торговли, поддержка отечественных производителей, продвижение казахстанских товаров и сдерживание цен на продукты первой необходимости. Эти темы стали главными на встрече вице-министра торговли и интеграции РК Асета Нусупова с жителями и представителями бизнеса Карагандинской области.

Перед встречей вице-министр посетил несколько предприятий и торговых объектов Караганды. В их числе – корпорация «Караганды-Нан», филиал компании Magnum E-commerce Kazakhstan и овощехранилище СПК «Сарыарка», задействованное в формировании стабилизационного фонда. Во время рабочей поездки обсудили вопросы производства, реализации и хранения продовольствия, а также проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка.

Открывая встречу, Асет Нусупов представил основные показатели развития торговой отрасли. По итогам 2025 года объём внутренней торговли в Казахстане вырос на 12,5%. За девять месяцев 2026 года рост составил 6,2%. Активно развивается и электронная коммерция.

Одним из приоритетов министерства остаётся увеличение доли казахстанской продукции на внутреннем рынке. Сегодня минимальная доля отечественных товаров в торговых объектах должна составлять 30%. При этом для предприятий торговли, получающих государственную поддержку, предусмотрено более высокое требование – не менее 50% казахстанской продукции на полках.

Изменения в правилах внутренней торговли направлены на расширение возможностей отечественных производителей и упрощение доступа их продукции к покупателям.

– Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше отечественных производителей могли представить свою продукцию в торговых сетях. Для этого совершенствуем правила внутренней торговли и расширяем меры господдержки. Важно, чтобы казахстанские товары были доступны покупателям и занимали достойное место на полках магазинов, – отметил Асет Нусупов.

Дополнительные возможности для сбыта сельскохозяйственной продукции открывает электронная площадка AgroTrade. Она помогает производителям находить покупателей, сокращать количество посредников и расширять рынки сбыта.

Отдельно вице-министр остановился на цифровизации торговли. С 1 января 2026 года использование Национального каталога товаров стало обязательным для всех участников рынка. Сейчас в системе зарегистрировано 33 миллиона товаров. Каталог призван упорядочить товарооборот, повысить прозрачность рынка и упростить учёт продукции.

Ещё одно важное направление – выход казахстанских компаний на зарубежные рынки. За первое полугодие этого года состоялось девять торгово-экономических миссий с участием более 200 отечественных компаний. Кроме того, 125 предприятий из разных отраслей экономики вошли в программу экспортной акселерации, которая помогает подготовить бизнес к поставкам за рубеж.

Не обошли стороной и один из самых чувствительных для населения вопросов – стоимость продуктов питания. Перечень социально значимых продовольственных товаров расширен с 19 до 31 позиции. При этом подход к регулированию цен меняется: вместо прямого государственного вмешательства акцент делают на контроле торговой надбавки и адресной поддержке нуждающихся.

– По поручению Главы государства мы переходим от государственного ценового регулирования к усилению контроля за соблюдением 15-процентной торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары. Усиливаем и адресную поддержку социально уязвимых слоёв населения, – подчеркнул Асет Нусупов.

В завершение встречи предприниматели и жители области смогли задать вопросы вице-министру и обозначить проблемы. Обсуждали практические сложности ведения бизнеса, торговли и продвижения отечественной продукции.

Асет Нусупов отметил, что все поступившие предложения рассматриваются министерством.