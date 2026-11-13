Состоялось заседание Научно-технической комиссии по метрологии

13 ноября 2026 года в формате видеоконференции прошло заседание Научно-технической комиссии по метрологии Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК. Председательствовал заместитель председателя КТРМ МТИ РК Бауыржан Касымов.

В заседании приняли участие представители КТРМ, РГП «КазСтандарт», РГП «НЦА», АО «НаЦЭкС», НПП РК «Атамекен», общественного совета МТИ РК и промышленных предприятий.

На повестке дня были четыре вопроса:

Электрозарядные станции. Обсудили метрологическое обеспечение ЭЗС, требования к которым вступают в силу с 1 декабря 2026 года. КазСтандарт совместно с НПП «Атамекен» и операторами проведёт апробацию национальных стандартов на методики поверки ЭЗС.

Новый государственный эталон. Утвердили техническое задание на создание государственного эталона массовой (молярной) доли и концентрации органических компонентов на основе методов хроматографии и гравиметрии. Эталон разрабатывается на базе Восточно-Казахстанского филиала КазСтандарта. Он обеспечит прослеживаемость измерений органических веществ и позволит развивать отечественное производство стандартных образцов для контроля безопасности пищевой и сельскохозяйственной продукции.

Государственный вторичный эталон длины. Рассмотрели состояние эталона. Филиалу по г. Алматы и Алматинской области поручено провести дополнительный анализ и вынести результаты на следующее заседание.

Межповерочный интервал. Рассмотрели предложение ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» об увеличении межповерочного интервала для систем управления и противоаварийной защиты. Вопрос вынесут на следующее заседание после дополнительной проработки расчётов.

Работа комиссии направлена на развитие национальной эталонной базы и обеспечение единства измерений в Казахстане.