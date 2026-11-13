Состоялось очередное заседание Отраслевого совета по профессиональным квалификациям, посвящённое вопросам развития и совершенствования системы профессиональных квалификаций в сфере технического регулирования и метрологии.

В ходе заседания участники рассмотрели ключевые направления развития отраслевой системы квалификаций, включая утвержденный Отраслевой план развития систем квалификаций и навыков Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан на 2027–2029 годы.

Документ охватывает шесть сфер деятельности: техническое регулирование и стандартизацию, обеспечение единства измерений (метрологию), биржевую торговлю, риэлторскую деятельность, внутреннюю и электронную торговлю. Основной целью плана является определение актуальных потребностей отраслей в профессиональных компетенциях, выявление профессий, не охваченных действующими профессиональными стандартами и отраслевой рамкой квалификаций, а также формирование дальнейших направлений их развития. Документ размещён на платформе Career Enbek.

Также участники заседания рассмотрели вопрос актуализации профессионального стандарта «Менеджмент качества», утверждённого приказом Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» от 26 декабря 2019 года № 263. Данный профессиональный стандарт был доработан с учётом замечаний и предложений Технического комитета по стандартизации № 54 «Системы менеджмента». По итогам обсуждения члены Отраслевого совета единогласно поддержали актуализацию профессионального стандарта «Менеджмент качества».