Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан разработало проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 мая 2026 года № 199-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения».

Проект приказа Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 мая 2026 года № 199-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения» разработан в соответствии с подпунктом 2-4) статьи 7 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности».

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан опубликовал проект приказа Министра торговли и интеграции Республики Казахстан «О внесении изменения в приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 мая 2026 года № 199-НҚ «Об определении перечня товаров, подлежащих маркировке, и даты его введения», с 11.11.2026 по 26.11.2026 года на портале открытых нормативных правовых актов будет проходить публичное обсуждение данного проекта.