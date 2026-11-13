О размещении проекта приказа МТИ РК

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан информирует о размещении проекта постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений в Постановление Правительства Республики от 8 октября 2021 года № 718 «Об определении уполномоченных органов, осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением требований соответствующих технических регламентов, определенных Правительством Республики Казахстан, на стадиях жизненного цикла продукции и признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 296 «Об определении уполномоченного органа по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов»» (далее – проект постановления) на официальном интернет-ресурсе и на интернет-портале «Открытые НПА».

Проект постановления разработан в связи с вступлением в силу технических регламентов «Об утверждении технического регламента «Требования к углям и продуктам их переработки» (приказ МПС от 11.03.2025 года № 84, вступил в силу в марте 2026г), Технический регламент «О безопасности алкогольной продукции» (Приказом МЗ РК от 31 октября 2024 года № 761) и технического регламента «Требования безопасности высоковольтного оборудования» (Приказ МПС от 7 ноября 2025 года № 481)

Проект доступен для обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА»с 29.10.2026 г. по 13.11.2026 г.

Приглашаем всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении, перейдя по ссылке https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15934595.