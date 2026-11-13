Сделано в Казахстане: Арман Шаккалиев ознакомился с производством вагонов Stadler в Астане

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Арман Шаккалиев посетил завод Stadler Kazakhstan в Астане, где ознакомился с локализацией производства пассажирских вагонов CHARME и развитием отечественной производственной базы.

В ходе посещения министру представили производственные мощности предприятия и технологические процессы. Кузова пассажирских вагонов изготавливаются из экструдированных алюминиевых профилей. В рамках дальнейшей локализации предусмотрено использование алюминия казахстанского производства. Это позволит расширить переработку отечественного сырья и увеличить долю казахстанских материалов в готовой продукции.

Стоит отметить, что завод в Астане стал второй производственной площадкой в мире после Винтертура (Швейцария), где налажен выпуск тележек Stadler. Локализация производства стала частью передачи Казахстану технологических компетенций и производственного опыта швейцарской компании.

Пассажирские вагоны CHARME разработаны специально для эксплуатации в климатических условиях Казахстана. Вагоны рассчитаны на эксплуатацию при температуре от -40 до +45 °C. Они отличаются увеличенными габаритами - ширина кузова превышает 3 м., высота достигает 4,7 м., длина составляет более 26 метров. Максимальная эксплуатационная скорость -160 км/ч., срок их службы составляет 40 лет.

Арман Шаккалиев подчеркнул важность применения международных стандартов в производстве пассажирских вагонов. По его словам, они должны служить ориентиром для отечественных производителей, способствуя повышению качества выпускаемой продукции, совершенствованию производственных процессов и приведению их в соответствие с международными требованиями. Это позволит укрепить конкурентоспособность казахстанской продукции и расширить возможности ее выхода на зарубежные рынки.

Напомним, вчера первые пассажирские вагоны Stadler вышли на маршрут Астана -Алматы. На сегодняшний день АО «Пассажирские перевозки» приняло более 100 вагонов. Контракт предусматривает поэтапную поставку 557 пассажирских вагонов до 2030 года с последующим сервисным обслуживанием.