На Общественном совете при Минторговли подняли вопрос прозрачности цен на авиабилеты

В Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан состоялось заключительное в этом году заседание Общественного совета по вопросам торговли и интеграции. Участники обсудили развитие электронной торговли, формирование единого регионального рынка цифровых услуг и прозрачность ценообразования на внутренние авиаперевозки.

Заседание прошло под председательством Армана Шаккалиева и председателя Общественного совета Руслана Шаекина с участием представителей государственных органов, отраслевых ассоциаций и бизнес-сообщества.

Министр поблагодарил членов Совета за конструктивное взаимодействие в течение года и подчеркнул важность развития электронной торговли и поддержки отечественного бизнеса. Одной из ключевых тем стало обеспечение равных условий конкуренции для казахстанских и зарубежных маркетплейсов. По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году объем розничной электронной торговли достиг 3,77 трлн тенге, увеличившись на 19,4%. Участники рассмотрели предложения по совершенствованию налогообложения, таможенного контроля и защите прав потребителей при трансграничных покупках.

Также обсуждена инициатива создания единого цифрового рынка Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Азербайджана и Туркменистана. Предложено упростить трансграничные расчеты, обеспечить взаимное признание электронных документов и создать благоприятные условия для работы IT-компаний.

Член общественного совета Марлен Смаилов поднял вопрос прозрачности формирования стоимости авиабилетов на внутренних рейсах. По итогам обсуждения Комитету по защите прав потребителей Минторговли совместно с Министерством транспорта и Агентством по защите и развитию конкуренции рекомендовано провести мониторинг стоимости билетов и изучить механизмы формирования тарифов. Также предложено рассмотреть внедрение календаря цен и уведомлений об изменении стоимости авиабилетов.

Все озвученные инициативы и рекомендации будут проработаны профильными государственными органами, а их реализация остается на контроле Общественного совета.