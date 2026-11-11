6 ноября 2026 года Комитет технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан провёл заслушивание отчётов РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» по реализации бюджетной программы № 061 «Услуги в сфере технического регулирования и метрологии» по следующим мероприятиям:

- «Создание и содержание государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан»;

- «Ведение реестра государственной системы обеспечения единства измерений»;

- «Проведение метрологической экспертизы проектов, действующих нормативных правовых актов и проектов документов по стандартизации». Руководство Института представило отчет по выполнению ключевых задач в области обеспечения единства измерений. По итогам заслушивания отмечено выполнение плановых показателей, а также результаты в развитии национальной эталонной базы и международного сотрудничества.

В ходе заслушивания руководство РГП «КазСтандарт» представило результаты выполненных работ по каждому из указанных направлений.

В рамках мероприятия «Создание и содержание государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан» обеспечено функционирование и обслуживание государственной эталонной базы. За отчётный период проведено 1 305 калибровок и 2 153 поверки средств измерений, изготовлено 1 840 единиц стандартных образцов (486 единиц поверочных газовых смесей, 1 253 единицы стандартных образцов состава ионов металлов, 101 единица стандартных образцов влажности и состава зерна и зернопродуктов), а также 77 единиц мер твёрдости. Продолжена работа по участию в международных сличениях эталонов и расширению международно признанных калибровочных и измерительных возможностей. Также подготовлены предложения по модернизации национальной эталонной базы на 2027–2029 годы.

В рамках мероприятия «Ведение реестра государственной системы обеспечения единства измерений» обеспечены регистрация, систематизация и актуализация сведений в информационной системе «Е-КТРМ». В реестре зарегистрировано 112 государственных и государственных рабочих эталонов единиц величин, 441 средство измерений, прошедшее метрологическую аттестацию, 481 тип стандартных образцов и 613 поверителей средств измерений. Кроме того, за отчётный период зарегистрировано 639 методик поверки средств измерений.

В рамках мероприятия «Проведение метрологической экспертизы проектов, действующих нормативных правовых актов и проектов документов по стандартизации» проведена метрологическая экспертиза 34 нормативных правовых актов и их проектов, а также 6 проектов документов по стандартизации. По результатам экспертизы подготовлены заключения и рекомендации, направленные на устранение выявленных несоответствий и совершенствование метрологических требований в различных отраслях экономики.

По итогам заслушивания Комитетом отмечены результаты реализации мероприятий бюджетной программы и определены приоритетные направления дальнейшей работы, включая развитие и модернизацию национальной эталонной базы, укрепление международного сотрудничества, актуализацию сведений реестра и совершенствование нормативной правовой базы в области обеспечения единства измерений.