Министерство торговли и интеграции РК сообщает, что во второй декаде сентября текущего года в режиме видеоконференцсвязи будет проведено собеседование с кандидатом, изъявившим желание принять участие на занятие вакантных должностей Евразийской экономической комиссии.

Время и дата проведения собеседования будут сообщены кандидату дополнительно.

В ходе собеседования будет оцениваться профессиональный уровень кандидата и их соответствие критериям, указанным в пункте 10 «Правил квалификационного отбора кандидатов на занятие вакантных должностей сотрудников Евразийской экономической комиссии», утвержденных Приказом Заместителя Премьер–Министра–Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 4 июля 2022 года № 280 – НҚ.