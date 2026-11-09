Более 2,17 млрд тенге возвращено казахстанским потребителям за 9 месяцев

За девять месяцев 2026 года при содействии Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан восстановлены имущественные права граждан на сумму более 2,17 млрд тенге. За этот период в Комитет и его территориальные департаменты поступило свыше 72 тысяч обращений.

Чаще всего казахстанцы жаловались на нарушения в сфере розничной торговли - 31 186 обращений (42,9%). На втором месте электронная торговля - 12 264 обращения (16,9%), на третьем -бытовые услуги - 7 065 (9,7%).

По итогам рассмотрения обращений удовлетворены требования потребителей в 23 тыс. случаев, ещё по 26 тыс. обращений оказана правовая помощь. Наибольшие суммы восстановленных имущественных прав зафиксированы в Алматы, Астане и Шымкенте.

Отдельное внимание уделено резонансным случаям нарушения прав потребителей. За девять месяцев рассмотрено 107 таких дел, в рамках которых защищены права 365 граждан на общую сумму порядка 1,03 млрд тенге.

Наряду с рассмотрением обращений Министерство усиливает государственный контроль за соблюдением законодательства в сфере защиты прав потребителей. С начала года территориальными департаментами проведено 1 347 внеплановых проверок. Это на 42,2% по сравнению с прошлым годом. По результатам контрольных мероприятий возбуждено 1 836 административных дел. Общая сумма наложенных штрафов составила 54,3 млн тенге.